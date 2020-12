“Incontri con l’autore”: arrivano online Lorenzo di Las Plassas e Bruno Morchio

Continua senza sosta l’attività in streaming dei Teatri di Sanseverino che può essere seguita gratuitamente, anche dai non abbonati, sulle pagine Facebook dei Teatri di Sanseverino e dell’assessorato alla Cultura del Comune di San Severino.

Questa settimana sono previsti due appuntamenti: da oggi, mercoledì 2 dicembre, è on line l’intervista a un volto notissimo della televisione italiana, Lorenzo di Las Plassas, mentre da sabato 5 dicembre sarà online quella a Bruno Morchio.

Conduttore del telegiornale di Rai News 24 e inviato speciale sempre per la Rai, Lorenzo di Las Plassas è autore del romanzo “Lascia parlare il vento”, romanzo d’esordio in cui si intrecciano le vicende di tre uomini sullo sfondo di una Sardegna attuale e ancestrale. Si tratta di un viaggio nell’oggi con richiami forti per esperienze dell’anima.

Invece l’appuntamento con Morchio, autore di gialli polizieschi con sfumature noir per la casa editrice Garzanti che hanno come protagonista l’investigatore privato genovese Bacci Pagano, ci farà scoprire le “Voci nel silenzio”, ultimo saggio di una saga in cui si ritrovano forti agganci all’attualità.

Già disponibile da alcuni giorni, infine, il contenuto dell’intervista che il direttore dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni, ha fatto a Silvia Celani, autrice de “Quello che si salva”, edizioni Garzanti.

Silvia Celani è una giovane scrittrice romana che racconta di amori e amicizie, legami familiari e relazioni sentimentali tra il contemporaneo e gli anni Quaranta del Novecento, tenendo presente l’impegno civile e le vicende storiche che hanno portato alla formazione della Repubblica e di una coscienza civica democratica.