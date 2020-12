Casa di riposo: donazioni da “Pellicceria Massi” e “Pinto Antisisma Build”

Due imprese settempedane, la Pellicceria Massi di Giuseppe Massi e la Pinto Antisisma Build di Pierino Panebianco, hanno voluto far sentire la loro vicinanza e solidarietà agli anziani ospiti della Casa di riposo “Lazzarelli” dove si è registrato un pericoloso focolaio da Covid-19.

In particolare, hanno consegnato camici di protezione individuale monouso al responsabile dei volontari del gruppo comunale di Protezione civile, Dino Marinelli. I dispositivi saranno utilizzati per far fronte all’emergenza sanitaria in atto.