Ricostruzione: 270 progetti finanziati per 61 milioni di euro

Supera i 61 milioni di euro il totale dei finanziamenti già destinati alla ricostruzione privata nel Comune di San Severino. Complessivamente sono 568 le pratiche di ricostruzione presentate e inserite nel portale Domus Sisma 2016. Di queste 345 fanno riferimento alla ricostruzione leggera B – C, 163 alla ricostruzione pesante E, 55 alla Ordinanza 100 – la nuova Ordinanza del Commissario – e altre 5 alle attività produttive. Altre 45 pratiche hanno interessato la delocalizzazione di queste ultime. In totale sono state finanziate 270 pratiche, per complessivi 61.260.764,50 euro, di cui 224 relative alla ricostruzione leggera B – C, 36 alla ricostruzione pesante E e 10 all’Ordinanza 100. I cantieri chiusi sono 194 cantieri, con riferimento alla ricostruzione sisma 2016; 3 quelli relativi alla ricostruzione pubblica e altri 41 con riferimento al cosiddetto Sisma Bonus.

Per quanto riguarda i lavori pubblici, il Comune ha dato il via al cantiere per la ricostruzione dell’aula sistemi e automazione nell’area delle ex officine meccaniche dell’Istituto Professionale “Ercole Rosa”, ma purtroppo resta ancora fermo il cantiere principale dell’Itis “Divini”. Qui proseguono i lavori per completare la parte dei laboratori e dell’aula magna, che si spera terminino nel più breve tempo possibile.