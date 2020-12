Numeri in calo per il Covid-19 nel Comune di San Severino. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dal Gores, il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie, sono scesi a 170 i pazienti positivi e a 44 le persone che si trovano in isolamento domiciliare fiduciario.

Il sindaco Rosa Piermattei, tuttavia, raccomanda ancora prudenza e invita tutti a fare molta attenzione alle indicazioni del Ministero della Salute.