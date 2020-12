“Caro Babbo Natale…”: invia la letterina all’Associazione Help

Il Natale si avvicina e per i più piccoli è tempo di scrivere la propria letterina per ricevere il dono sognato tutto l’anno. Nonostante un 2020 caratterizzato dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e che ha stravolto la quotidianità degli adulti ma soprattutto dei più fragili, l’associazione Help Sos Salute e Famiglia promuove un’iniziativa per coinvolgere bambini e bambine, così da condividere momenti di serenità insieme alle loro famiglie.

Da questa volontà è nata l’idea di “Caro Babbo Natale…”, ovvero un insieme di premi da assegnare a quanti scriveranno la propria letterina e la invieranno all’Associazione di San Severino. In serbo ci sono i regali donati dal negozio Toys gruppo Prenatal del Centro commerciale Valdichienti a Piediripa, grazie anche alla collaborazione di Banca Macerata e dell’Age, Associazione italiana genitori.

«In questo Natale un po’ più triste per tutti ma soprattutto per i bambini, visto il perdurare della pandemia – ha spiegato la presidente dell’associazione, Cristina Marcucci -, volevamo essere vicini ai più piccoli e non privare loro, per quanto possibile, di questo momento di gioia. Per questo ringraziamo tutte le realtà che si sono messe subito a disposizione per realizzare questa iniziativa».

Le lettere, provviste di nome, cognome ed età dei partecipanti, dovranno essere inviate come foto via Whatsapp al numero 320.0936738, oppure via mail all’indirizzo: carobabbonatale@associazionehelp.org. La scadenza è fissata per il 15 dicembre.