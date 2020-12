Al Comune 145 mila euro per i progetti di messa in sicurezza di due ponti

Il Comune, nell’ambito dell’assegnazione di contributi agli enti locali per la spesa di progettazione relativa a interventi di messa in sicurezza, ha ottenuto un finanziamento di 145.700 euro dal Ministero dell’Interno per lo studio di opere di miglioramento sismico del ponte di via Varsavia e del ponte di Taccoli.

Il primo attraversa il fiume Potenza collegando la zona di “San Michele” al quartiere “Miliani”. Il manufatto, realizzato a metà degli anni Ottanta, presenta segni di degrado dovuti agli agenti atmosferici e alle infiltrazioni sia sull’impalcato che sulle travi. L’intradosso della soletta e le travi, inoltre, presentano segni di distacco del copriferro. Il degrado è presente, inoltre, anche sulle spalle. L’intervento servirà pure a ripristinare le parti ammalorate e a sostituire la balaustra metallica. E’ poi previsto il consolidamento strutturale del ponte mediante l’applicazione di fibre di carbonio.

L’intervento sul ponte di Taccoli, invece, permetterà l’esecuzione di opere sull’impalcato, sulle pile e sulle spalle. Anche in questo caso andranno poi sostituiti i parapetti. Il ponte di Taccoli è stato realizzato tra la fine degli anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta, è a campata unica ed è costituito da un impalcato di calcestruzzo armato appoggiato su due pile sempre di cemento armato.