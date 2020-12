Covid: contagi in calo, resta grave situazione alla ‘Lazzarelli’

Migliora, anche se solo leggermente, la situazione dei contagi a San Severino. Secondo i dati diffusi dal Gores, il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie, in città si registrano 177 positivi, mentre 50 persone sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati nelle Marche 12 decessi e, secondo i dati del Servizio sanitario, negli ospedali aumentano i pazienti ricoverati nei reparti intensivi (+ 6 su ieri), però calano i ricoveri totali (-11). Nel Covid center di Civitanova ci sono 61 pazienti, 17 persone sono all’ospedale di Camerino e 37 nell’ex Malattie infettive di Macerata.

Questo il quadro odierno. Intanto, se la situazione non dovesse peggiorare (preoccupa un focolaio scoppiato a Fano), le Marche dovrebbero tornare in zona gialla a partire da domenica prossima, proprio in virtù del buon andamento dell’indice Rt sceso sotto quota 1.

A San Severino, tuttavia, resta molto preoccupante la situazione nella Casa di riposo “Lazzarelli”.

Il sindaco Rosa Piermattei ha lanciato anche un nuovo appello: “Ci servono volontari, operatrici socio sanitarie e infermiere per differenziare i percorsi ora che i primi pazienti tornano finalmente a negativizzarsi. Con il personale che è stato finora risparmiato dal Covid non riusciamo più a fare fronte alle necessità nonostante ci siano addetti che, da giorni ormai, non fanno riposi”.

Come noto, nei giorni scorsi il Centro operativo interforze del ministero della Difesa ha inviato un medico e due infermieri in struttura, mentre Asur e Usca continuano a dare il loro supporto. Ma resta il problema del personale che assiste direttamente gli anziani.

“Ci sono venuti in soccorso – dice il sindaco Rosa Piermattei – sia il direttore sanitario Giuseppe Tartaglia, sia il primario della Medicina del nostro ospedale, Giovanni Pierandrei, che con spirito di sacrificio e abnegazione continuano a dividersi in quattro. Però la necessità di dare garanzie per i turni e per i percorsi sporco pulito richiede più infermiere e più operatrici socio-sanitarie che sembra molto difficile trovare”.