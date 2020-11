Covid, terzo lutto in 3 giorni: è un uomo di 84 anni. Già 6 le vittime della seconda ondata

Settimana terribile per la città di San Severino. Tre decessi in poco più di 72 ore: alle due donne decedute nei giorni scorsi a Macerata (di 79 anni) e a Camerino (di 89 anni), si è aggiunto oggi un settempedano di 84 anni. L’uomo, con patologie pregresse, è morto all’ospedale di Macerata, dove era stato ricoverato per Covid. Le vittime registrate dal Servizio Sanità della Regione oggi sono state in tutto 13. Fra loro pure un 81enne di Civitanova. Gli altri erano residenti nelle province di Ancona, Pesaro e Ascoli.

Il bilancio di questa seconda ondata del virus è davvero drammatico anche per la nostra comunità. La scorsa settimana era deceduto un uomo di 67 anni ricoverato all’ospedale di Civitanova. A questi lutti si aggiungano purtroppo i due decessi che, in piena emergenza, hanno colpito la Casa di riposo, come riferito dal sindaco nell’appello di aiuto lanciato la scorsa settimana.