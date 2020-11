Incontri con l’autore online: c’è il dottor Andrea Salonia

“Incontri con l’autore” in modalità online per i Teatri di Sanseverino. Continua la rassegna sulle pagine social e il secondo appuntamento della settimana è con Andrea Salonia, medico chirurgo e professore universitario, oltre che noto scrittore, nonché già finalista al Premio Strega.

Assieme al direttore artistico Francesco Rapaccioni parla del suo nuovo romanzo, ora in libreria, dal titolo “Odiodio”, un lavoro edito dalla Nave di Teseo. Si tratta di una storia emozionante e coinvolgente che parla di fede e impegno, una lettura imperdibile che suscita riflessioni profonde e commozione. Un romanzo non convenzionale che ci restituisce il ritratto di un uomo pronto a rivedere ogni credo e ogni certezza, ma anche e soprattutto capace di scoprire il sacro in ogni più piccolo aspetto della vita, di decifrare la lingua dell’altro, di mettersi al servizio del destino e, ciononostante, continuare a combatterlo.

L’intervista è disponibile anche sulla pagina Facebook del Settempedano.