Contro la violenza sulle donne luci arancioni per il Municipio

Nel giorno scelto dalle Nazioni unite per sensibilizzare il mondo contro la violenza alle donne, “la più devastante delle violazioni dei diritti dell’uomo”, il Municipio di San Severino si è “vestito” di luce arancione. La facciata dello storico edificio di piazza è rimasta illuminata dalle 18 alle 24 nello stesso giorno in cui è stata ricordata la barbara uccisione di tre sorelle Minerva, Patria e Maria Teresa Mirabal, che per essersi opposte alla dittatura nella Repubblica domenicana furono assassinate il 25 novembre 1960 per ordine del dittatore Rafael Trujillo.