Comune: donazione di mascherine dall’azienda “Artigianvetro”

Era già accaduto nella prima ondata dell’epidemia e ora che siamo di nuovo in piena emergenza sanitaria a causa del Covid-19 l’azienda settempedana Artigianvetro, dei fratelli Graziano e Daniele Marcantonelli, è tornata a donare dispositivi di protezione individuale al Comune di San Severino in segno di solidarietà e vicinanza a tutta la popolazione.

I titolari dell’impresa, da anni leader in Italia per la lavorazione del vetro piano per ogni tipo di cliente e destinazione d’uso – dall’edilizia strutturale ai serramenti, fino all’arredamento d’interni – hanno consegnato al coordinatore dei volontari di Protezione civile, Dino Marinelli, un consistente quantitativo di mascherine di tipo Ffp2 ad alta protezione.