Venerdì 27 novembre seduta online del Consiglio comunale

Venerdì 27 novembre torna a riunirsi, in modalità telematica, il Consiglio comunale settempedano. Tra gli argomenti all’ordine del giorno della seduta, dopo le comunicazioni del sindaco, figurano l’adeguamento dello statuto della Task Srl, la ratifica della variazione di bilancio di previsione 2020/2022, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e all’approvazione del bilancio consolidato 2019.

L’assise settempedana, inoltre, è chiamata ad esprimersi sull’approvazione definitiva di alcune varianti parziali al Prg per la riclassificazione di zone in località Cappuccini, in via San Michele e in viale Della Resistenza.

In Consiglio anche una mozione riguardante la lotta ai cambiamenti climatici presentata dai consiglieri Panicari, Lampa, Borioni, Bompadre e Cruciani.