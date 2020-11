In pagamento il “Cas” di ottobre a 451 nuclei familiari

Sono 451 le famiglie terremotate settempedane che stanno ricevendo il Cas, il contributo per l’autonoma sistemazione, relativo al mese di ottobre. Il Comune sta liquidano 385.727 euro di aiuti a chi si è visto distruggere la propria abitazione, in tutto o in parte, dalle scosse di terremoto del 2016.

Per ricevere il Cas occorre però essere in regola con le pratiche e, in particolare, con le nuove norme introdotte dall’Ordinanza n. 670 del Capo Dipartimento della Protezione civile con cui sono stati ridefiniti i criteri per la concessione degli interventi a sostegno delle famiglie terremotate. Agli interessati che non abbiano già provveduto si ricorda che è necessaria un’integrazione al modello già presentato per la richiesta o per il rinnovo del Cas in base alle Ordinanze precedenti.

Per informazioni ci si può rivolgere ai numero di telefono 0733641304 – 641305 oppure inviare una mail all’indirizzo coc.assistenzapopolazione@comune.sanseverinomarche.mc.it