Ipsia “Ercole Rosa”, parte il cantiere: chiuso un parcheggio in viale Bigioli

Il Comune ha dato il via al cantiere per la ricostruzione dell’aula sistemi e automazione nella palazzina dell’ex officine meccaniche dell’Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato “Ercole Rosa”. Le opere, richiedendo l’installazione di una gru e la necessità di stoccare diversi materiali, hanno resa indispensabile la chiusura di un parcheggio pubblico lungo viale Bigioli, nei pressi di Palazzo Collio.

I lavori complessivamente ammontano a circa 610mila euro e sono stati finanziati con l’Ordinanza 56/2018 del Commissario straordinario alla ricostruzione. “L’aula sistemi – spiega il sindaco Rosa Piermattei – era già stata messa in sicurezza in piena emergenza grazie a una puntellatura di ritegno sulla facciata e alla posa in opera di un dispositivo interno di sostegno”.

Il recupero della stessa prevede ora interventi strutturali con il rinforzo delle murature portanti, l’esecuzione di scuci e cuci e il rinforzo del solaio con fasciature in fibra oltre alla sostituzione delle capriate e dell’impalcato e quella degli infissi esterni, il restauro delle balaustre in cemento artistico e delle scale esterne oltre al rifacimento di tutti gli impianti e le tinteggiature.