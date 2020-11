“I Teatri” incontrano Andrea Maggi, il prof del “Collegio” di Raidue

La programmazione dei Teatri di Sanseverino si fa più intensa con ben tre appuntamenti in calendario per l’ultima settimana di novembre. Si comincia lunedì 23 grazie all’Incontro con l’autore che vede protagonista Andrea Maggi, popolare volto del reality di Raidue “Il collegio”, in onda in questi mesi ogni martedì alle 21.20 e in replica su Raiplay. Il professor Maggi ci parla dell’ormai nota “didattica a distanza”, della vita durante la pandemia e del necessario rispetto delle regole (titolo del suo ultimo lavoro edito da Feltrinelli). Non mancano curiosità e “dietro le quinte” dell’edizione di quest’anno del programma.

Poi, mercoledì 25, è previsto l’incontro con Andrea Salonia, medico chirurgo e professore universitario, oltre che noto scrittore, finalista al Premio

Strega con il suo romanzo di esordio e ora in libreria con il suo nuovo lavoro edito dalla Nave di Teseo: una storia emozionante e coinvolgente

che parla di fede e impegno, una lettura imperdibile che suscita riflessioni profonde e commozione. Nell’ultimo numero di Robinson sulla Repubblica il filosofo Massimo Cacciari ne ha scritto una strepitosa recensione.

Infine, venerdì 27, chiude la sere l’incontro con Silvia Celani, giovane scrittrice della casa editrice Garzanti, che racconta il suo nuovo romanzo ambientato a Roma fra il contemporaneo e la Seconda Guerra mondiale: una storia di amore, amicizia, resistenza e fiducia della vita e nei sentimenti.

Ogni incontro con il direttore artistico Francesco Rapaccioni viene pubblicato nelle pagine Facebook dei Teatri di Sanseverino, dell’assessorato alla Cultura del Comune di San Severino e della Libreria Gulliver: sono tutte pagine “aperte” e dunque non è necessario essere iscritti a Facebook per ascoltare le interviste, che restano pubblicate senza scadenza.

Sulle stesse pagine trovate tutti gli incontri di questa stagione già pubblicati: da Donatella di Pietrantonio a Vito Mancuso, da Costanza DiQuattro a Gabriele Dadati.

Ma tanti altri ne seguiranno nelle prossime settimane e pure Il Settempedano ne darà conto sul sito e nella propria pagina Facebook.