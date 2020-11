Festa degli alberi: nuovo olivo nel cortile del ‘Tacchi Venturi’

Non è passata sotto silenzio la Giornata nazionale degli alberi (21 novembre). L’emergenza sanitaria dovuta al dilagare del Covid, infatti, non ha fermato l’azione degli alunni dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”, né il loro approfondimento sul significato di questa ricorrenza.

Così, dopo le riflessioni in classe, è toccato quest’anno alla 1^ C delle Medie piantumare nel giardino della scuola un nuovo alberello d’olivo. E’ stata scelta la varietà Lea, che storicamente si adatta bene al territorio marchigiano. Muniti di pala, entusiasmo e curiosità, gli alunni – coordinati dalla professoressa Sandra De Felice e assistiti dal prof. Egidio Pacella – hanno messo a dimora la piantina nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid. Un bel gesto, il loro, e un segnale di speranza per il futuro in un mondo che cerca pace e salute.