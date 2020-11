Casa di riposo: quando la solidarietà corre anche sui pedali

In attesa di sviluppi positivi per la difficile situazione in cui versa la Casa di riposo di San Severino, duramente colpita dal virus, continua senza sosta la solidarietà della cittadinanza a sostegno della struttura e dei suoi anziani ospiti. Mobilitati pure gli sportivi.

Ad esempio l’associazione Bike Zone – che raggruppa tanti appassionati dei “pedali” – ha lanciato una sottoscrizione fra propri soci (ma l’iniziativa è aperta anche a chi non è tesserato) per raccogliere fondi da destinare poi alla “Lazzarelli”.

Chi vuole può recarsi in via Leopardi 3/a, presso l’agenzia assicurativa Unipolsai di Valerio Vissani (che è il presidente del gruppo sportivo Bike Zone), per effettuare una donazione in base alle proprie volontà.