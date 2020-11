Vino & dintorni: ecco ‘La Bottega’ di Luca e Simone Cavallini

Da un’idea di Luca e Simone Cavallini è nata “La Bottega“, una piccola “chicca” nel cuore di San Severino che oggi pomeriggio (sabato 21 novembre) è stata ufficialmente inaugurata. Il nuovo locale è stato realizzato sotto al Ristorante Cavallini, in viale Bigioli. Il focus è il vino, ma ci sono anche tanti prodotti selezionati, come pasta, riso, miele, cioccolato e altre golosità molto particolari. E in vista del Natale sono già stati ideati dei cesti regalo.

L’ambiente è stato curato da Catia Fizzoni, interior designer; al progetto ha collaborato anche Vertical District graphic designer e fotografia.

“La Bottega” va così ad arricchire la proposta del Ristorante Cavallini che all’inizio dell’estate ha aperto l’angolo dedicato all’asporto e alla degustazione veloce delle proprie specialità di pesce. “d’aMare”, questo il nome dell’attività che in estate ha registrato un grande successo.