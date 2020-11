“Il mio libro su Remo”: contest con l’artista Shura Oyarce Yuzzelli

Stop forzato, a seguito delle restrizioni imposte dal nuovo Dpcm anti-Covid, anche per la mostra “Remo Scuriatti, fotografo e pittore”, esposizione apertasi il 26 settembre scorso per ricordare, a 120 anni esatti dalla nascita, il grande artista settempedano del Novecento. In questi giorni, però, stanno continuando almeno sui social le storie e i racconti sulle opere di Remo. Gli organizzatori dell’iniziativa, infatti, conducono i visitatori alla scoperta di molte curiosità legate all’evento grazie al costante aggiornamento di Alessandra Rossi. L’ultima idea – in ordine di tempo – è rivolta ai bambini delle scuole Primaria e Medie attraverso il contest “Il mio libro su Remo”. Il progetto è curato dall’insegnante e artista Shura Oyarce Yuzzelli, la quale – come primo passo – aiuterà i partecipanti a creare un’opera ispirata a Remo Scuriatti e al suo dipinto “Alan Shepard”.

Tutti gli elaborati inviati saranno poi pubblicati in una mostra virtuale e i tre più belli e rappresentativi verranno premiati da una giuria qualificata.

Sulla pagina Facebook “Remo Scuriatti – fotografo e pittore” vengono riportati gli aggiornamenti sull’iniziativa: in un video ci sono la presentazione del contest e la lista del materiale occorrente. Il prossimo appuntamento online è per lunedì 23 novembre. Chi vorrà partecipare potrà inviare un messaggio privato con una foto dell’elaborato, indicando il proprio nome, cognome, età e città di provenienza.

Il tutto è disponibile anche sulla pagina Instagram “remoscuriatti”.

La mostra, promossa dal Comune, resta comunque programmata fino al 28 febbraio 2021.