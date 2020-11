“Lazzarelli”, altre 3.500 mascherine dal Comune di P. Picena

Dopo il sindaco di Camerino, un altro primo cittadino ha raccolto la richiesta di aiuto per la Casa di riposo “Lazzarelli”. Si tratta del sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini, sensibile alla grave emergenza sanitaria che ha colpito la struttura in questa seconda ondata di contagi da Covid-19. Così in forza delle scorte a disposizione delle farmacie comunali, il presidente dell’Azienda municipalizzata potentina, Mario Properzi, ha consegnato al sindaco Rosa Piermattei un quantitativo di circa 3.500 mascherine Ffp2. Erano presenti anche l’assessore Marco Mazzoni e lo stesso sindaco Tartabini che ha ribadito alla sua collega settempedana la disponibilità ad ulteriori aiuti.