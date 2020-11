L’avvocato Massei presidente dell’Anello della vita

L’avvocato Marco Massei è il nuovo presidente della Fondazione onlus “L’Anello della vita”. Guida un consiglio composto da Simona Tacchi (vicepresidente), Silvana Massi (segretaria), Doriana Treggiari (tesoriere), Martino Marconi, Francesco Rapaccioni, Maria Novella Santacchi, Cesare Cruciani, Ines Piersanti, Maria Fattobene, Elena Amici (consiglieri). Costituita nel novembre del 2004, la Fondazione persegue – come finalità – la promozione delle cure palliative ed è legata all’Hospice di San Severino, struttura sanitaria che accoglie pazienti affetti da gravi malattie ormai non più guaribili. “Raccolgo il testimone dall’avvocato Francesco Rapaccioni, che in questi anni ha egregiamente guidato l’Anello della vita – dice Marco Massei – col sostegno di altri volontari parimenti generosi nel prodigarsi in un’opera così meritoria. Spero di esserne all’altezza e di poter dare il mio contributo all’azione di questa realtà associativa fortemente impegnata a migliorare – per quanto possibile – la qualità della vita di tante persone che hanno bisogno di un’assistenza molto particolare”.

La Onlus, nata grazie a donazioni private, è di sostegno all’Hospice, “una struttura – dice l’avvocato Massei – che offre un servizio encomiabile con il suo personale qualificato e che meriterebbe senza dubbio maggiori spazi e più considerazione”.

In questo contesto “L’Anello della vita” si preoccupa di tanti aspetti: da piccoli gesti ad attenzioni che potrebbero sembrare marginali, ma che invece sono di grande umanità e rispettano fino in fondo la dignità della vita terrena.