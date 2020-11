Giro di vite contro gli assembramenti: ecco la nuova ordinanza regionale

Nel pomeriggio di oggi il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha firmato l’ordinanza n.43 che disciplina norme anti-assembramento all’aperto, nei luoghi pubblici e privati ad uso pubblico, per il commercio, il commercio su aree pubbliche, la vendita d’asporto e le attività di ispezione degli impianti termici.

Un provvedimento che si è chiuso con la collaborazione fattiva di Anci Marche, i Prefetti e le parti sociali, con le quali la Regione ha ritenuto indispensabile la concertazione per far sì che queste nuove disposizioni vengano rispettate e comunicate in maniera uniforme alla popolazione.

Si tratta di misure indispensabili per la prevenzione al Covid-19 e per il contenimento del contagio. Ecco le disposizioni che entrano in vigore dalle ore 00.00 del 21 novembre e possono essere modificate o revocate in relazione all’andamento dell’indice di contagio (Rt) e della situazione epidemiologica complessiva. La violazione delle norme comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4 del d.l. 19/2020.