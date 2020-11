Casa di riposo: 61 positivi, 2 decessi. In tv il grido di dolore del sindaco

Il sindaco Rosa Piermattei torna a lanciare un forte e disperato grido d’allarme per salvare gli ospiti della Casa di riposo da questa terribile seconda ondata del Covid-19. Stamattina la Rai – testata giornalistica delle Marche – ha approfondito la questione e poi è arrivato a San Severino l’inviato di Mediaset, Remo Croci, il quale, dopo aver incontrato gli operatori della struttura e la presidente della “Lazzarelli”, Teresa Traversa, ha intervistato in diretta per TGcom24 proprio il sindaco settempedano.

Rosa Piermattei, nel chiedere l’aiuto delle Istituzioni e l’invio dell’Esercito, ha detto che attualmente ci sono 61 positivi su un totale di 85 anziani ospiti e che in queste ore si sono registrati purtroppo i primi due decessi.

Dunque, una situazione estremamente drammatica.

Servizio in aggiornamento