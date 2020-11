Solidarietà per la Casa di riposo: “Help” dona il suo 5 per mille, scatta il tam tam sui social

La gara di solidarietà per la Casa di riposo “Lazzarelli” è partita grazie alla straordinaria generosità di tante persone che hanno a cuore le sorti della struttura e dei suoi anziani ospiti. “Non possiamo lasciarli soli proprio in questo momento così difficile – dice Cristina Marcucci dell’associazione Help Sos Salute e famiglia – e quindi, come già ci eravamo mobilitati a marzo e aprile scorsi, stiamo acquistando i dispositivi di protezione richiesti dalla Casa di riposo, utilizzando i fondi del 5 per mille. Inoltre ci mettiamo a disposizione per chi volesse contribuire. E’ un periodo molto duro per tutti, ma con un piccolo sforzo possiamo fare tanto. Il nostro iban è IT16H0331769200000210302119 HELP SOS SALUTE E FAMIGLIA ODV, causale “Emergenza COVID Casa di Riposo LAZZARELLI”. Seguirà regolare ricevuta di erogazione liberale”.

Da parte di alcuni cittadini, invece, sono stati creati 3 punti di raccolta fondi per l’acquisto di “Dpi” e materiali di necessità proprio per la “Lazzarelli”. Il tam tam è stato lanciato attraverso i canali social. Ecco dove è possibile aderire:

Centro Stampa Mb

Via Giuseppe Garibaldi, 10

Orario: 9-12 – 16-19.30

Agenzia Doc

Via Virgilio da S. Severino, 20

Orario: 9-12.30 – 16.30-19

SIA Società Cooperativa

Via Luigi Galvani, 28 (nuova zona industriale di Taccoli)

Orario: 9-12:30 – 15-19.