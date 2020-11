Covid, siamo a 116 contagi accertati e 50 persone in isolamento fiduciario

Numeri in aumento per l’emergenza sanitaria a San Severino. Il Gores parla di 116 pazienti positivi e altre 50 persone in isolamento domiciliare fiduciario.

“Da domenica – ricorda il sindaco Rosa Piermattei – le Marche sono in “area arancione”, cioè in una zona con restrizioni più rigide rispetto a quella gialla. In particolare ci sono divieti di spostamento in entrata e in uscita da un Comune all’altro e da una Regione all’altra, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute o necessità. La raccomandazione è quella di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno anche del proprio Comune. Bar e ristoranti possono vendere cibo in modalità esclusivamente da asporto fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio, invece, non ci sono restrizioni. Restano poi in vigore le limitazioni già previste come il divieto di circolazione dalle ore 22 alle 5 del mattino, sempre salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Chiusi anche musei e mostre, chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Per le scuole superiori continua la didattica a distanza, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori. La didattica resta in presenza per l’Infanzia, la Primaria e le Medie. Chiuse pure le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. Il trasporto pubblico locale, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico, subisce la riduzione del 50%. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine. Restano infine chiuse piscine, palestre, teatri, cinema mentre sono aperti i centri sportivi”.