In pagamento il “Cas” di settembre a 428 nuclei familiari

Il Comune sta procedendo al pagamento del Cas, il contributo per l’autonoma sistemazione, relativo al mese di settembre. E’ destinato a chi si è visto distruggere la propria abitazione in tutto o in parte dalle scosse di terremoto del 2016. E sono ancora 428 i nuclei familiari che ne hanno ancora diritto, per un importo complessivo di 339.074 euro.

Per ricevere il Cas occorre essere in regola con le pratiche e, in particolare, con le nuove norme introdotte dall’Ordinanza n. 670 del Capo Dipartimento della Protezione civile con cui sono stati ridefiniti i criteri per la concessione degli interventi a sostegno delle famiglie terremotate. Si ricorda agli interessati che è necessaria un’integrazione al modello già presentato per la richiesta o per il rinnovo del Cas in base alle Ordinanze precedenti.

Informazioni allo 0733641304 – 641305 oppure inviare una mail a coc.assistenzapopolazione@comune.sanseverinomarche.mc.it

Intanto, tornano agibili – dopo i lavori di ricostruzione o riparazione post sisma – alcuni immobili precedentemente dichiarati non utilizzabili.

In particolare, si tratta di tre abitazioni e due depositi agricoli in località Marciano (grazie a un contributo pubblico di circa 200 mila euro); di un’abitazione in via Ponte Sant’Antonio (in virtù di un contributo pubblico di 70 mila euro circa); nonché di quattro abitazioni e due locali commerciali in viale Bigioli (grazie a un contributo pubblico di 220 mila euro).