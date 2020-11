Covid, ecco i numeri utili di Comune, Protezione civile e CRI

Numeri telefonici in funzione, dalle ore 8 alle 20, completamente dedicati all’assistenza alla popolazione per richieste di beni di prima necessità ma anche farmaci, ricariche telefoniche e per fare la spesa. Li ha di nuovo riattivati il Comune in risposta alla situazione d’emergenza dettata dall’aumento di casi di Covid-19.

I volontari del gruppo comunale di Protezione civile rispondono al numero di telefono 3336116712 per richieste di generi alimentari e ricariche telefoniche o altri servizi di prima necessità, mentre per richieste di informazioni sui comportamenti da tenere si potrà contattare il numero di telefono 3336116675.

Per la richiesta di ritiro di farmaci e per la consegna a domicilio degli stessi è poi disponibile il numero di telefono 3334680268 del Comitato di San Severino della Croce rossa.

Si ricorda, infine, che l’apertura al pubblico degli uffici comunali è organizzata previa prenotazione telefonica.

Ufficio Protocollo 0733641229 oppure 0733641230

Ufficio Servizi sociali 0733641304 oppure 0733641306

Ufficio Sisma 0733641400

Polizia locale 0733641250

Anagrafe 0733641216, 0733641256, 0733641288

Ufficio Urbanistica 0733641310

Ufficio Cultura 0733641303

Ufficio Tributi 0733641221 oppure 641222

Ufficio Patrimonio 0733641219 oppure 0733641254

Ufficio Segreteria 0733641212 oppure 0733641211

Ufficio Appalti e Contratti 0733641261

Ufficio del sindaco 0733641298

Ufficio Attività produttive 0733641410

Ufficio Manutenzioni 0733641302.