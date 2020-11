E’ iniziata “da remoto” la rassegna “Incontri con l’autore”

Si è alzato il sipario sulla stagione “da remoto” dei Teatri di Sanseverino. Il divieto a spettacoli in presenza, dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19 e che ha visto chiudere molti luoghi della cultura, non ha scoraggiato il direttore artistico Francesco Rapaccioni, che è ricorso alla rete per far sentire la voce di tanti protagonisti.

Scrittori, giornalisti e studiosi, in una formula davvero inedita ma capace di raggiungere chiunque in ogni luogo del mondo, si raccontano sulla pagina Facebook che diventa così un palcoscenico grazie al quale è possibile anche interagire con commenti e condivisioni.

Il primo appuntamento della “nuova stagione” è stato l’incontro con un’autrice speciale: la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del Premio Campiello 2017 che ha presentato il suo ultimo e imperdibile romanzo “Borgo Sud”, edito da Einaudi.

L’intervista è disponibile al link https://drive.google.com/file/d/1hMglmTLBTjM7nyi0lKoTq_Q0snJep7Lv/view?usp=drivesdk

Il secondo appuntamento è stato con il giovane Gabriele Dadati, rivelazione della storia dell’arte italiana e autore di un intrigante libro sulla Modella di Klimt, quadro rubato a Piacenza negli anni Novanta e misteriosamente riapparso nel 2019. Un giallo mai chiarito, di cui Dadati traccia i contorni assieme al direttore artistico Francesco Rapaccioni.

L’intervista è disponibile al link https://drive.google.com/file/d/1hEfiMCKUhgNSXSb1b7o4vrYI600Pp5Xb/view?usp=drivesdk

Entrambi i video sono stati pubblicati anche dal Settempedano sulla propria pagina Facebook.