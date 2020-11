Nuovi asfalti lungo le vie per il Castello e in via Caccialupi

Terminati i lavori di asfaltatura in via Caccialupi eseguiti dal Comune nell’ambito di alcuni interventi di manutenzione straordinaria volti al risanamento della viabilità urbana e al miglioramento della sicurezza. Il cantiere, affidato alla società settempedana EdilBiangi, ha previsto una spesa complessiva di circa 50 mila euro.

Altre opere di asfaltatura hanno interessato la zona di Castello al monte. Grazie a un primo intervento, per il quale è stata prevista una spesa complessiva di circa 130mila euro, sono state sistemate via San Pacifico Divini, via San Francesco e un tratto di via Madonna dei Lumi. I lavori sono stati eseguiti dall’impresa Ivano Scarponi di Treia.

In entrambi i casi il progetto è stato seguito dai tecnici dell’area Manutenzioni del Comune.