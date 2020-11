Post sisma: pronto il bando per i lavori al palazzo municipale

Il Comune di San Severino ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di riparazione dei danni e miglioramento sismico del palazzo municipale.

Per le opere l’ente ha previsto un importo complessivo di 1.657.403 euro più Iva che saranno finanziati grazie all’Ordinanza 56/2018 del Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione sisma 2016. La scadenza per la presentazione delle istante è stata fissata per il 26 novembre alle ore 13.

Gli interventi principali che riguarderanno il miglioramento sismico dell’edificio consisteranno nella messa in opera di catene, nel rafforzamento dell’intradosso di volte in muratura del portico esterno, nella riparazione delle lesioni e nel rinforzo dei maschi murari, nella ripresa di murature a scuci-cuci nel vano scala principale e sulle pareti perimetrali esterne del cortile interno, nella sostituzione degli architravi lignei o in cemento armato dei prefabbricati con elementi in profilati metallici, nella posa in opera di una passarella in acciaio al piano sottotetto, nella cerchiatura testa pannellature portanti del nucleo della scala principale.

Previste anche alcune opere architettoniche come il restauro delle superfici pittoriche decorate presenti al piano primo, il restauro degli infissi dei prospetti affaccianti sul cortile interno, il rifacimento parziale del solo manto di copertura al piano secondo ammezzato e il ripristino della guaina impermeabilizzante, la posa in opera di intonaco deumidificante al piano terra, alle pareti esterne del cortile interno, la sostituzione dei discendenti e dei pluviali, le tinteggiature interne ed esterne e alcune opere impiantistiche.

L’appalto sarà affidato seguendo la procedura negoziata. Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale www.comune.sanseverinomarche.mc.it