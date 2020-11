A Serralta si è chiuso il “Regionale” di enduro: gloria per i piloti di casa

Serralta ha ospitato l’ultima prova del Campionato regionale Marche-Umbria di enduro riservato alle categorie senior e giovani (dagli 8 ai 16 anni). L’appuntamento era decisivo per l’assegnazione dei vari titoli in palio e lo spettacolo non ha tradito le attese. Tracciato duro, impegnativo, che ha messo a dura prova i piloti iscritti: 126 tra i senior, 37 tra i giovani. La gara settempedana, la quarta in calendario che in realtà ne doveva prevedere sette, ma poi tre sono state rinviate, si è svolta su di un percorso di 50 km disegnato interamente nel territorio di San Severino. La partenza è avvenuta presso il campo sportivo di Serralta dove era stato posto anche il paddock. Due le prove speciali: una in località Ugliano, l’altra particolarmente interessante in località Gaglianvecchio, proprio sulla collina che si affaccia sull’agriturismo “La Collina dei ciliegi”.

L’evento è stato curato nei minimi dettagli grazie all’impegno del Moto Club Simoncini Racing di Yuri Simoncini e dell’Associazione sportiva Planet Racing dei fratelli Michele e Fabrizio Scattolini.

Tutto riuscito perfettamente per la soddisfazione dei partecipanti che sono rimasti colpiti dal percorso, tecnico e selettivo, e dalla location che ha rispettato in pieno le esigenze di tutti i protagonisti anche grazie all’apporto del locale Comitato e della Polisportiva Serralta. Non è stato facile disputare questa gara, replica di quella dell’anno scorso, a causa della situazione pandemica e fino all’ultimo tutto è rimasto in forte dubbio. Fortunatamente, poi, è giunto l’ok definitivo e si è potuto correre: la giornata si è svolta al meglio rispettando il protocollo imposto dalla Fmi e tutte le norme anti-Covid.

Folta la rappresentanza di piloti di casa, i quali si sono messi in grande evidenza. Fra questi merita una menzione particolare Federico Ulissi, che ha chiuso al secondo posto nell’assoluta dietro a Lorenzo Bazzurri. In questa classifica sono finiti tra i primi quindici Andrea Moriconi (4°), Alessio Della Mora (5°), Denni Del Federico (9°) e, per finire, il figlio d’arte Riccardo Giachè (11°) che a pochi giorni dall’impresa del papà Manlio nel motocross ha saputo mettersi in luce in questa gara di enduro.

Tanta sfortuna, invece, per Gianluca Francucci che non ha potuto dare il meglio per via di un problema meccanico. Alcune posizioni più indietro è finito Riccardo Rosoni che, però, si è ampiamente riscattato nella categoria Senior Marche chiudendo quinto nella gara vinta da un bravissimo Andrea Moriconi. Ultimo pilota settempedano a far bene è stato il giovane Lorenzo Marini che nella gara di mini enduro, vinta da Luca Piersigilli (Ostra), ha concluso settimo.

Roberto Pellegrino