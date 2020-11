Su Prime Video “Anja – Real Love Girl”, film di Pablo Benedetti e Paolo Martini

Andrej Golubev è un operaio solitario: divide la sua vita tra il lavoro e i video porno. Non ha una famiglia, non ha amicizie. Un giorno viene licenziato: alla solitudine, si aggiunge la disoccupazione. È incatenato a questa grigia città che non sente sua, estraneo a sé stesso e al mondo, ed ha soltanto i suoi porno. In uno degli ultimi soft porn affittati, si imbatte in Anja. Ma nel video ci sono delle strane sequenze non erotiche: degli uomini picchiano e minacciano la protagonista del filmino. Andrej rimane affascinato dalla donna, ma è turbato dalla visione. Passeggiando per la città, incredibilmente, la incontra: riesce a conoscerla e tra i due nasce qualcosa. Ma le cose non possono andare così bene: Anja viene rapita dalla mafia russa, per mano di un misterioso boss. Allora Andrej, insospettabile e silenzioso ex operaio, parte alla ricerca della ragazza: lungo il suo cammino, affronterà un viaggio nel mondo della criminalità e scoprirà verità inaspettate sul suo stesso passato.

Questo è Anja – Real Love Girl, di Pablo Benedetti e Paolo Martini, film italiano uscito lo scorso ottobre ed ora disponibile su Amazon Prime Video. Un thriller noir e cupo, dove la notte, elemento ambientale e specchio dell’anima dei personaggi, è la grande coprotagonista della vicenda: un’ambientazione tetra che si fa specchio dell’oscurità che ognuno di noi può nascondere nel proprio profondo. Andrej, tanto più si impegna nella ricerca di Anja, tanto più discende nella sommersa profondità del suo Io: apparentemente insensibile, l’uomo nasconde un traumatico passato dal quale non può più fuggire. Personaggio a tratti lynchiano, è un’anima solitaria in una città anonima: un uomo comune, somigliante a tanti altri, la cui corazza di solitudine comincia a sgretolarsi dopo l’incontro con la ragazza, finendo in un intreccio senza fine. I registi, grazie ad un ottimo ritmo e ad uno sviluppo non scontato, sanno ben giocare sulla costruzione della tensione: tanto più si avanza, tanto più si intreccia la verità dei fatti, ed il personaggio di Andrej diventa sempre più complesso, fino alla catarsi finale. Una conclusione che ha come centro il mare, acqua generatrice di vita, immenso liquido amniotico: nella sequenza conclusiva, giusti ed efficaci sono i rimandi a L’Atalante di Jean Vigo (1934). Per Andrej, l’acqua diventa un rifugio, una soluzione tra la realtà e la fantasia, un teatro di vita e di amore. Anja – Real Love Girl è uno di quei film che non ti aspetti, qualcosa di diverso, di elaborato e coinvolgente, nel panorama italiano: un lavoro che ha il coraggio di portare, fino alla fine, la realizzazione di una storia che vuole e sa distinguersi. Benedetti e Martini testimoniano, insieme a molti registi d’oggi (Pietro Marcello, Alice Rohrwacher, Gabriele Mainetti e altri) che il cinema italiano è vivo più che mai, e può regalare pellicole indipendenti come queste, capaci di differenziarsi dalla scontata piattezza di tante storie tutte uguali tra di loro.

Silvio Gobbi