Provincia, elezioni rinviate a marzo: resta in carica Pettinari

Le consultazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli provinciali previste per il 13 dicembre 2020 sono state rinviate e si svolgeranno entro il prossimo 31 marzo 2021. Fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica. Lo ha stabilito il Decreto legge 148 del 7 novembre.

Dunque, a Macerata resta presidente Antonio Pettinari fino alla prossima primavera. Con lui il Consiglio nominato nel novembre di due anni fa. A rappresentare il Comune di San Severino c’è Tarcisio Antognozzi che, come noto, è assessore comunale al Bilancio.