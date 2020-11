Enduro, chiusa la stagione del “Lastra Racing Team”: sugli scudi Federico Ulissi

Il “Lastra Racing Team” di San Severino, impegnato nell’enduro, chiude la stagione con un bilancio positivo, nonostante le limitazioni per il Covid. E questo grazie soprattutto al suo pilota di punta, il settempedano Federico Ulissi, già campione italiano senior nel 2016.

“L’exploit di Federico c’è stato nella prova del Mondiale – dice Fabio Paciaroni, presidente del Lastra Team – che si è svolta a Spoleto, dove ha raggiunto la top ten nella gara della domenica”. Il centauro settempedano, infatti, è giunto nono al termine di una batteria piuttosto impegnativa, confrontandosi con i migliori della specialità. “Per me era la prima volta a un Mondiale e sono contento di com’è andata – racconta Ulissi –, già averla portata a termine è stato un successo. Peccato per la gara del sabato, quando, per colpa di un incidente in cui sono stato coinvolto, ho chiuso nelle retrovie. Però mi sono rifatto il giorno dopo, non ho commesso errori e sono riuscito a stare fra i primi”. Federico Ulissi, in sella a una Ktm 450 quattro tempi, ha preso parte pure agli Assoluti d’Italia e al campionato italiano senior, tesserato con il Moto Club Pavia. In quest’ultima competizione ha terminato la stagione al quarto posto, chiudendo con un bel podio in Liguria. Tale risultato gli lascia un po’ di amaro in bocca: “Con un pizzico di fortuna in più nelle precedenti prove – spiega il pilota di San Severino – avrei potuto archiviare l’Italiano senior con la medaglia di bronzo. Ma trasferte lunghe e restrizioni per il Covid hanno un po’ condizionato quest’annata. Non è facile conciliare il lavoro con l’agonismo a certi livelli. Durante la settimana sono sempre impegnato con la mia attività (Federico è ingegnere meccanico e, dopo aver conseguito un master sull’ingegneria del motorsport, elabora attualmente sospensioni per moto; ndr), parto il venerdì, arrivo, corro e poi scappo per essere a lavoro il lunedì”. Ma la passione è tanta e c’è già la spinta a far meglio il prossimo anno. Sempre che l’emergenza sanitaria lo permetta. “L’obiettivo principale del 2021, oltre al campionato italiano, sarà la ‘6 giorni’, gara internazionale riservata sia alle Nazionali di enduro, sia ai Club. Covid permettendo, è in programma ad agosto nel nord d’Italia, fra l’Emilia e la Lombardia. Si corre ogni anno, ma nel 2020 è saltato a causa della pandemia. Speriamo che arrivi la volta buona! Vorrà dire che il virus sarà solo un brutto ricordo”.

Il “Lastra racing Team” ha al suo fianco sponsor importanti come “Piccinini Macchine” di Caccamo e “Cognini Costruzioni” di Muccia, ai quali si aggiungono, a livello locale, la “Tabaccheria Petinari” e il supermercato “Pronto in tavola, super Coal” della famiglia Cannillo.