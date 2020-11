Donazione di 3 mila mascherine dalla “Olicor” dei fratelli Carducci

Il Comune ha ricevuto una nuova consistente donazione di mascherine dall’impresa settempedana Olicor, realtà industriale leader, in Italia e in Europa, nella produzione di abiti da lavoro e indumenti protettivi e da tempo fornitore ufficiale anche della Federazione italiana di vela.

I titolari, Oliviero e Corrado Carducci, hanno consegnato tremila mascherine filtranti giornaliere al responsabile del gruppo comunale di Protezione civile, Dino Marinelli, per far fronte ad esigenze legate all’emergenza sanitaria da Covid-19. La consegna è avvenuta nella sede dell’impresa, che a seguito dei lavori post sisma si è trasferita in Viale della Resistenza.

Già in passato da Olicor il Comune di San Severino aveva ricevuto altri dispositivi di protezione individuale.

“La solidarietà che arriva dalle imprese del territorio ha per noi un valore ancora più grande – sottolinea il sindaco Rosa Piermattei -. Molte realtà stanno vivendo momenti difficilissimi e noi siamo loro vicini, come istituzioni e come persone. Siamo certi che insieme riusciremo a superare quello che stiamo vivendo”.