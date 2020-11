Nasce rubrica di educ-Azione alimentare: la dietista risponde

“Il Settempedano” e l’associazione Help Sos Salute e famiglia danno vita a una rubrica di “Educ-AZIONE alimentare” curata dalla dietista Elisa Pelati, dottoressa di San Severino. Ecco, di seguito, la presentazione.

“Chi non bada a ciò che mangia, difficilmente baderà a qualsiasi altra cosa”

Samuel Johnson (critico letterario e poeta britannico)

Tutti gli esseri umani, dal neonato all’anziano, dal maratoneta all’impiegato, sono accomunati dal bisogno di mangiare e nutrirsi per sopravvivere.

Le abitudini alimentari sono determinate, oltre che da preferenze personali, anche da influenze culturali, religiose, economiche, sociali, ambientali e politiche. Una volta acquisite, queste difficilmente vengono modificate, sia per vincoli economici, sia per l’educazione scolastica e familiare, per il timore del “nuovo”, nonché per le influenze dei mass media e dei social network.

Infatti, la presenza di migliaia di messaggi comunicativi che, con finalità meramente economiche e senza basi scientifiche, mirano a promuovere diete e alimenti come “magici”, nonché ideali di bellezza (donne eccessivamente magre e uomini eccessivamente muscolosi) molto spesso non compatibili con la salute; rischiano di confondere la popolazione e promuovere cattivi stili di vita.

Tutti noi, ormai, sappiamo che le sane abitudini alimentari, unite ad un adeguato stile di vita, contribuiscono a farci raggiungere il miglior stato di salute possibile, in tutte le fasce della popolazione: in questo contesto, quindi, bisogna chiedersi cosa significa “mangiare bene” e “vivere

sano”.

Questa rubrica di educ-AZIONE alimentare nasce proprio con l’intento di mettersi a disposizione della popolazione e cercare di rispondere a tutte le domande possibili in tema di alimentazione, ovviamente facendo riferimento agli ultimi studi scientifici presenti in letteratura, sfatando miti e

promuovendo uno stile di vita il più possibile corretto.

Vi invito fin da subito a farmi tutte le domande possibili, a cui risponderò con articoli futuri.

Da dietista e professionista sanitaria mi sento chiamata in causa nella battaglia contro le diete sbagliate e i falsi consigli nutrizionali: se non parte da noi, di certo non partirà dalla popolazione e gli stessi governi non saranno mai stimolati a mettere a nostra disposizione quelle risorse di cui tanto

abbiamo bisogno per portare avanti la promozione della salute e la prevenzione delle malattie.

Io, inoltre, sono sempre disponibile allo sportello di ascolto gratuito dell’Associazione di volontariato Help Sos Salute e Famiglia in modalità telematica, sperando che in futuro sempre più professionisti della salute si metteranno al mio fianco, al servizio della popolazione locale.

Cellulare: 3396779719. Indirizzo e-mail: elisapelati@associazionehelp.org