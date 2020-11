Evergreen: Giaché torna in pista dopo l’infortunio ed è il solito campione

Manlio Giachè è tornato in pista affrontando il Campionato italiano di motocross Over 56 MX1. Al termine delle prove in programma per Giachè è arrivato il secondo posto assoluto, ma anche il successo nella speciale classifica riservata alle moto a due tempi. Ennesima impresa degna di nota per l’intramontabile pilota di Serralta che mette in bacheca l’ennesimo trofeo e un altro risultato positivo in una carriera di rilievo, lunghissima e piena di soddisfazioni. Impresa che assume un valore maggiore perché ottenuta in un anno particolare e difficile e soprattutto perché Manlio ha sfidato non solo la pista e gli avversari, ma se stesso e il suo fisico. Giachè, infatti, ha voluto mettersi alla prova tornando in sella alla sua Husqvarna dopo un periodo di stop (più di un anno) dovuto al grave incidente occorsogli in allenamento, cosa che lo ha obbligato a una lunga riabilitazione. Nemmeno questo inconveniente, però, ha frenato il centauro settempedano che con volontà ferrea e con una bella dose di coraggio ha scelto di partecipare al campionato Veteran in cui in passato ha trionfato più volte (l’ultima nel 2018).

Tre le gare disputate (Reggio Emilia, Brescia e Montevarchi) in cui Giachè ha lottato da par suo ergendosi a protagonista con belle prestazioni portando a casa due secondi e un terzo posto. Piazzamenti che hanno tenuto accesa la speranza di vittoria in extremis, poi svanita sul più bello dato che l’appuntamento decisivo di Città di Castello è stato annullato per maltempo. Classifica generale quindi invariata e piazza d’onore per Giachè che, però, ha festeggiato il successo fra le moto a due tempi, categoria in cui ha centrato tre successi su tre.

“Provo grande soddisfazione per questo risultato. Ho deciso di sostenere una sfida impegnativa e complicata viste le mie condizioni fisiche non al meglio, ma ho voluto provarci con tanta voglia e impegno. Una scommessa in piena regola. Il grave infortunio mi ha costretto a lavorare sodo e credevo di non farcela, invece alla fine sono tornato in sella. Che emozione al cancelletto di partenza alla prima gara! Il resto è venuto da sé e devo dire che tutto è filato liscio. Certo un po’ di rammarico c’è per non essere riuscito a vincere, ma prevale la gioia per aver visto di poter ancora dire la mia in pista stando ad ottimi livelli e poi il vero successo è aver vinto sui problemi fisici e per essere riuscito a tornare a rivivere la passione di una vita: correre in moto”.

Roberto Pellegrino