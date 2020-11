Covid: un pullman della Contram per i tamponi “drive in”

Importante accordo tra la clinica diagnostica Villa dei Pini e Contram Servizi per l’installazione di un nuovo punto di servizio dedito all’effettuazione dei tamponi per casi da coronavirus. Intesa raggiunta dopo che in settimana si era dimostrato necessario un altro punto, oltre a quello situato a Villa dei Pini, oberato di lavoro e con il rischio di troppa presenza di persone.

Enrico Brizioli è l’amministratore delegato della Kos Care, la quale gestisce il polo diagnostico di Civitanova Marche, e in merito all’evoluzione di questa necessità spiega: «Già con il checkpoint all’aeroporto delle Marche abbiamo avuto per così dire successo, dato che ieri ne hanno fatto uso 500 persone. Stanno aumentando le richieste e al punto di Villa dei Pini abbiamo in questo momento un afflusso eccessivo di gente. Il Comune di Civitanova Marche ci ha sollecitato a favorire una migliore accessibilità dei cittadini al servizio tamponi e abbiamo pensato di installare un nuovo punto davanti allo stadio».

Il sistema di prelievo dei tamponi scelto è quello del drive in, dove le persone in auto si accosteranno e effettueranno l’operazione. Una tenda od un container non erano adatti, soprattutto per il poco spazio, e si è scelto di richiedere un pullman: «Con Contram abbiamo concordato per un mezzo abbastanza grande, che svuotato permetterà le operazioni al personale e alla strumentazione necessaria. Le persone si accosteranno con l’auto, saliranno sul mezzo, effettueranno il tampone e scenderanno. I pullman sono l’unica cosa abbastanza grande. E’ in programma un sopralluogo con le autorità e in settimana sarà attivo il punto».

Soddisfatto anche il presidente Contram, Stefano Belardinelli: «Risultato importante insieme a Villa dei Pini del gruppo sanitario Kos, con cui abbiamo messo a disposizione e allestito un bus in poco meno di 48 ore secondo le indicazioni dei tecnici. Con piacere svolgiamo questo servizio, anche i nostri operatori sono stati entusiasti del progetto dedicandosi a questa attività pure nel fine settimana».

Contento per la collaborazione, Belardinelli sottolinea che è comprensibile che un bus abbia più spazio di altri mezzi, oltre alla facilità di spostamento. Già nel 2016 l’azienda di trasporto aveva effettuato un servizio di emergenza quando, in seguito al sisma, fornirono dei mezzi ad alcune popolazioni terremotate permettendogli di dormire per qualche giorno in alcuni pullman.