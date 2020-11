L’impresa “EdilBiangi” dona 3 mila mascherine alla Protezione civile

Tremila mascherine monouso di tipo chirurgico in dono alla città di San Severino dall’impresa settempedana EdilBiangi per far fronte ad eventuali necessità legate all’emergenza sanitaria da Covid-19.

La società specializzata in progetti di edilizia, che opera sul territorio dai primi anni ’60, ha consegnato i dispositivi di protezione individuale al coordinatore del gruppo comunale di Protezione civile, Dino Marinelli.