Lavoratori Telecom in pensione donano mascherine alla Protezione civile

San Severino chiama l’Alatel risponde. Il cuore dell’associazione lavoratori anziani Telecom è tornato a battere nel segno della solidarietà.

Dopo aver ascoltato l’appello lanciato dal primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, grazie al quale è stata avviata una pubblica raccolta di dispositivi di protezione individuale per affrontare al meglio l’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, il sodalizio guidato dal presidente regionale, ingegner Giovanni Molinari, e dal presidente provinciale, Luigi Ortenzi, ha consegnato mascherine in dono al gruppo comunale di Protezione civile, coordinato da Dino Marinelli.

Grazie al contributo della farmacia Lorenzetti di San Severino, l’Alatel ha inoltre consegnato alla Protezione civile settempedana anche diversi flaconi di igienizzante per le mani.