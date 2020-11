Covid: 71 casi di positività, 11 alla Casa di riposo. Virus anche all’Hospice

Sono 71 i pazienti positivi al Covid-19 nel Comune di San Severino, dove altre 41 persone vivono in isolamento domiciliare fiduciario.

Il nuovo quadro della situazione è stato diffuso dal sindaco Rosa Piermattei, che raccomanda il rispetto assoluto delle regole: uso della mascherina, distanziamento sociale e divieto di assembramenti, chiedendo di limitare al massimo anche ogni tipo di spostamento.

“Intanto sono finalmente arrivati anche i risultati dei tamponi processati sul personale in servizio alla Casa di riposo “Lazzarelli” dove si registrano 11 pazienti e una infermiera positivi al coronavirus – sottolinea il primo cittadino settempedano -. Un altro tampone, a uno dei degenti, dovrà essere rifatto. Tutto il personale la prossima settimana sarà sottoposto a nuovi quick-test. Nel frattempo 4 tra gli anziani degenti sono stati trasferiti in strutture Covid. Vorrei comunque tranquillizzare i familiari perché tutti i malati non presentano sintomi gravi. Stiamo fattivamente lavorando con l’Asur perché, all’interno della struttura, possa essere provvisoriamente attivata un’area isolata dove trasferire gli anziani positivi ai tamponi”.

Nelle ultime ore poi all’emergenza per il focolaio da Covid-19 all’Asp “Lazzarelli” si è aggiunta anche l’emergenza scattata in alcuni reparti dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio”. “Siamo in attesa di conoscere la situazione all’interno del nostro ospedale. Dall’Hospice sono stati trasferiti due pazienti nottetempo, mentre 3 infermieri risultano positivi. La struttura è stata già sanificata e messa in sicurezza. Per l’Oncologia l’Asur ci deve ancora fornire informazioni precise, ma anche qui si registrano casi di positività”.

Il Comune da lunedì scorso ha intanto riattivato alcune linee telefoniche, in funzione dalle ore 8 alle 20, completamente dedicate all’assistenza alla popolazione per richieste di beni di prima necessità ma anche farmaci, ricariche telefoniche e per fare la spesa.

I volontari del gruppo comunale di Protezione civile rispondono al numero di telefono 3336116712 per richieste di generi alimentari e ricariche telefoniche o altri servizi di prima necessità mentre per richieste di informazioni sui comportamenti da tenere si può contattare il numero di telefono 3336116675.

Per la richiesta di ritiro di farmaci e per la consegna a domicilio degli stessi è poi disponibile il numero di telefono 3334680268 del Comitato di San Severino della Croce Rossa.