Regione apre a nuovo Piano sanitario: quale futuro per l’ospedale di San Severino?

“La riorganizzazione della sanità marchigiana – afferma il presidente della Regione, Francesco Acquaroli – è una delle più urgenti priorità, anche in considerazione nel nuovo scenario derivante dall’emergenza epidemiologica di Covid-19. Per questo insieme alla Giunta e in attuazione del programma di governo avviamo il percorso per la redazione del nuovo Piano regionale sociosanitario 2021–2023. In particolare diamo mandato all’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, e all’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Baldelli, per la revisione della programmazione della rete ospedaliera per quanto riguarda la riclassificazione delle strutture e la costruzione di nuove, con particolare riferimento alle modalità di realizzazione delle stesse. La revisione del Piano sanitario regionale diviene oggi quanto mai urgente per riorganizzare con capillarità la medicina del territorio e la restituzione dei servizi sanitari essenziali”.

Dunque, quali scenari si intravedono per l’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino?