Chiudono musei e mostre: time out anche per Remo Scuriatti

Purtroppo è successo quello che tutti temevamo: anche nelle zone gialle – come la nostra – musei e mostre chiuderanno per un po’. Noi, però, ci siamo ancora! Nelle prossime settimane continueremo a tenervi compagnia con le storie e le opere di Remo. Non solo: vi condurremo virtualmente per mano all’interno della mostra, in attesa di poterci nuovamente incontrare lì. Restate con noi!

E’ quanto si legge sulla pagina Facebook Remo Scuriatti – fotografo e pittore nata per raccontare la mostra dedicata all’artista settempedano che, inaugurata lo scorso 26 settembre, deve chiudere momentaneamente i battenti a seguito dell’entrata in vigore (da venerdì 6 novembre) del nuovo Dpcm anti-Covid. Secondo le nuove disposizioni, varate per frenare i contagi, dovranno infatti sospendere la loro attività tutti i musei e le esposizioni.

Nel frattempo i social continueranno a raccontare di Remo e del 120esimo anniversario della sua nascita a San Severino.