Ambiente: il Comune acquista il primo scuolabus elettrico

Il Comune acquista il primo pulmino elettrico da destinare al servizio di trasporto pubblico scolastico. A seguito di una procedura negoziata, tramite richiesta di offerta su Mepa, l’Amministrazione settempedana si doterà di un mezzo a zero emissioni di carbonio. Ad aggiudicarsi la gara d’appalto per un importo di 108.900 euro, oltre Iva, di cui 86.110 finanziati dalla Regione Marche, la società Ristè con sede a Jesi.

L’acquisto del nuovo scuolabus elettrico, la realizzazione di una stazione di ricarica per auto elettriche, l’uso di un taxi sociale a propulsione ibrida e diverse altre iniziative che vanno in questa direzione hanno l’obiettivo di rendere la città di San Severino sempre più ecologica.