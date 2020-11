Enduro moto d’epoca: Paolo Spadoni è campione italiano

Paolo Spadoni si è laureato campione italiano di enduro (regolarità) per le moto d’epoca del “gruppo 5” in sella a una Puch 250 cc del 1981. Il titolo lo ha conquistato a Rogno, sul lago d’Iseo, in provincia di Bergamo, dove è riuscito a vincere entrambe le prove in calendario e a spuntarla, alla fine, sul principale antagonista – il toscano Mario Graziani (ex campione italiano di cross) – per soli 34 centesimi. E’ stata una grande impresa quella di Spadoni perché, dopo un secondo e un terzo posto nelle due precedenti sfida in Umbria, ha avuto la forza di rimontare l’avversario e batterlo sul filo di lana. Graziani, infatti, si presentava a Rogno in testa alla classifica grazie a due primi posti ottenuti a Perugia. Il pilota settempedano, al cospetto di 170 centauri iscritti, ha chiuso al quarto posto la classifica assoluta, vinta da Matteo Rubin, già campione d’Europa e del mondo di enduro su Ktm (rispettivamente nel 1995 e nel 2000). Il valore e l’esperienza di questo campione (classe ’73) la dicono lunga sull’alto livello tecnico del campionato vinto – nella propria categoria – da Paolo Spadoni, il quale, da due stagioni, corre per il Moto Club Sorci verdi di Loreto. In passato il “nostro” centauro era stato, per due volte (nel ’98 e nel 2000), vice campione italiano junior.

Al termine dello scorso campionato, invece, in una differente cilindrata di moto d’epoca, Spadoni è salito sul terzo gradino del podio. E, a proposito di medaglia di bronzo, quest’anno ha festeggiato il medesimo traguardo – nella classe 175 cc – un altro pilota di San Severino, Fabio Taborro, pure lui portacolori del team lauretano dei “Sorci verdi”.