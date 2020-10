Comunali 2021, “FdI” lancia progetto di centrodestra e apre il confronto

“A seguito dell’elezione a presidente di Anci Marche del sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, esponente di spicco del Partito democratico marchigiano, anche grazie al contributo del sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, candidata nel listino a supporto della stessa Mancinelli, la sezione settempedana di Fratelli d’Italia prende atto che il sindaco Piermattei ha effettuato una netta scelta di campo, posizionando se stessa e tutta la giunta comunale nel perimetro della Sinistra”.

Inizia così la nota di “Fratelli d’Italia” che segna la prima mossa ufficiale di un partito settempedano in vista delle elezioni comunali del prossimo anno.

“Va detto – prosegue il comunicato – che le avvisaglie di questa decisione erano già state messe in luce dal caloroso messaggio di supporto della Piermattei a favore del candidato presidente del centro-sinistra alle scorse Regionali, Mangialardi. Dunque, la “vicenda Anci” ha definitivamente tolto ogni dubbio sul posizionamento a sinistra del sindaco Rosa Piermattei.

In considerazione di questo nuovo e accertato panorama politico locale, il segretario di FdI di San Severino, Tiziana Gazzellini, afferma: “Dopo l’ottimo risultato elettorale in termini di percentuale conseguito a San Severino da Fratelli d’Italia, frutto di un lavoro costante di ascolto e vicinanza ai cittadini e di un’efficace strutturazione partitica locale, FdI è intenzionato a proporre un progetto alternativo all’attuale Amministrazione cittadina che, avendo gettato la maschera, ha palesato la sua anima di sinistra. Un progetto che veda coinvolte tutte le forze politiche di centro-destra e le realtà civiche che vorranno lavorare insieme a noi a un ambizioso e concreto programma elettorale necessario per il rilancio di tutto il territorio settempedano. Siamo inoltre confortati dall’elezione del presidente Acquaroli con il quale siamo certi di avere, in futuro, un proficuo rapporto di collaborazione. Nei prossimi giorni inviteremo tutti i responsabili dei partiti di centro-destra per una campagna di ascolto, volta ad aprire un confronto in vista delle prossime elezioni cittadine in primavera”.