Il bar chiude alle 18? Rimarranno ai tavoli dei “clienti” speciali

“Oggi vi presentiamo i nostri tre nuovi amici. Saranno loro a mantenere il distanziamento di sicurezza tra di noi sedendo in quei posti “di troppo” con un pizzico di giocosità e rendendo le norme anti-contagio un po’ meno antipatiche. E saranno sempre loro, visto che il nuovo Dpcm non ci permette di restare aperti dopo le ore 18, a occupare i tavoli vuoti animando il locale e rendendolo vivo anche dopo la chiusura”.

I tre orsi peluche, di grandi dimensioni, sono arrivati in queste ore in Piazza del Popolo e chi vuole può incontrarli e vederli al Bar Centrale, dove i fratelli Luciano e Luca Bonifazi – assieme al loro staff – hanno pensato a questa simpatica iniziativa per sdrammatizzare un po’ il momento difficile che stiamo vivendo e per creare un ambiente diverso, con un pizzico di originalità, per accogliere non solo i propri clienti, ma anche le nuove restrizioni anti-Covid.

“Dobbiamo essere tutti responsabili, contribuire e collaborare per il bene della collettività – dice Luciano -. E’ chiaro, ci sono rabbia e delusione, ma è inutile lamentarsi. La riuscita di tutto il sistema ha bisogno di una reazione intelligente e non istintiva”.

Da qui l’hashtag #alwayswithyou e il “passaparola” fra i commercianti della piazza e del paese, affinché il gesto possa diventare “virale” e tanti simpatici peluche possano cominciare a “frequentare” – con la dolcezza che li caratterizza – anche gli altri bar, ristoranti, negozi… Saremo meno soli e, al tempo stesso, più “carichi” per affrontare col sorriso le difficili giornate che ancora ci attendono prima di sconfiggere questa pandemia.