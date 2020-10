Covid, casi positivi raddoppiati: ora sono 20 quelli accertati

Positivi e persone in isolamento domiciliare fiduciario in crescita a San Severino dove l’emergenza sanitaria da Covid-19 torna a preoccupare. L’ultimo aggiornamento fornito dal Gores, il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie, registra 20 pazienti positivi e 27 settempedani in “quarantena”. Ancora una volta in molti casi si tratta di familiari dei contagiati o di persone che sono rientrate dall’estero.

“L’unica arma che abbiamo – sottolinea il sindaco Rosa Piermattei – è quella di ridurre al massimo i contatti con le altre persone e rafforzare la prevenzione attraverso gesti semplici ma essenziali come l’uso della mascherina, il lavaggio frequente delle mani il rispetto, in questo caso suggerisco assoluto, del distanziamento sociale. Mi sento di rivolgere un appello alle persone anziane e alle persone con fragilità: evitate il più possibile di uscire di casa. Chi può aiuti chi è solo. Infine vorrei indirizzare un ringraziamento particolare a tutti gli infermieri, ai medici e al personale sanitario che, ancora una volta, stanno svolgendo un’opera straordinaria”.