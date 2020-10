Itis, venerdì 30 sopralluogo in cantiere delle nuove imprese

“La mia ferma volontà è quella di consentire il subentro nel contratto per la costruzione della nuova sede dell’Istituto tecnico “Divini” da parte delle imprese seconde classificate nell’appalto che si sono costituite in Ati. Ovviamente occorrerà il tempo per valutare il progetto e fare la variante che il direttore dei lavori ha assicurato essere fattibile, ma sono fiducioso”.

Questa la rassicurazione, giunta in videoconferenza, dal Commissario straordinario del Governo alla Ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, nel corso di un incontro con il sindaco Rosa Piermattei, con il presidente della Provincia (ente proprietario), Antonio Pettinari, con il dirigente scolastico Sandro Luciani e con il presidente del Consiglio d’Istituto, il rappresentante dei docenti, il rappresentante degli studenti e i membri del Consiglio comunale.

“Viviamo in un’epoca nella quale la sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni rischia di sopraffarci ma noi non abbiamo perso un giorno di attenzione e attività – ha sottolineato il Commissario –. Siamo stati costantemente tallonati dal sindaco che per noi è stato di stimolo ogni giorno. Si tratta di una vicenda che io, nell’esercizio della mia attività, non ho mai visto in maniera così complicata. E’ capitato a San Severino, non è colpa né vostra né mia, ma state certi che faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità per chiudere una vicenda che è penosa. Daremo comunque a San Severino la scuola che doveva avere già da tempo”.

A ricordare le infinite fasi che hanno contraddistinto la vicenda della ricostruzione dell’Itts, scuola demolita subito dopo le scosse dell’ottobre 2016, in apertura dell’incontro in video conferenza è stato proprio il sindaco Piermattei.

“Da sempre mi batto perché i lavori vengano portati a termine, non perché riinizino semplicemente. Le complicazioni sono state molte ma è giunto il tempo di mettere la parola fine. L’opera del nuovo Commissario è stata straordinaria sono sicura che ci porterà ad inaugurare la nuova sede che studenti e famiglie, personale docente e istituzioni locali attendono da tempo”.

“Incrociamo le dita e speriamo che questa sia la volta buona”, è stato da ultimo l’auspicio del presidente della Provincia, Antonio Pettinari.

Intanto per venerdì 30 ottobre il Rup ha fissato insieme al direttore dei lavori un nuovo sopralluogo in cantiere proprio con le imprese seconde classificate allo scopo di verificare lo stato del cantiere stesso.