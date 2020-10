Giovedì 29 si riunisce il Consiglio dell’Unione montana

Giovedì 29 ottobre torna a riunirsi il Consiglio dell’Unione montana di San Severino. Tra gli argomenti all’ordine del giorno figurano la presa d’atto della convenzione con il Comune di Castelraimondo per il conferimento delle funzioni relative alle entrate di natura tributaria, l’approvazione dello schema di convenzione con il Comune di Castelsantangelo sul Nera per il conferimento sempre delle funzioni relative alle entrate di natura tributaria, la salvaguardia degli equilibri di bilancio e le variazioni di assestamento dell’esercizio finanziario 2020, la presa d’atto dell’insussistenza dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato relativo all’anno 2019, l’estinzione anticipata di un mutuo acceso con la Cassa depositi e prestiti per l’impianto fotovoltaico di Apiro e, in conclusione, alcune comunicazioni del presidente dell’ente comunitario, Matteo Cicconi.